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Данилов о войсках РФ у границ Украины: россияне никогда их оттуда не убирали

Автор: Игорь Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация никогда не убирала свои войска от границ Украины. При этом сейчас действительно процесс стягивания войск активизировался.

Об этом Данилов заявил в интервью LB.ua.

"Давайте скажем о том, что русские никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов", - заявил Данилов.

Он отметил, что нельзя сказать, с чем именно связана активизация этого процесса, но сейчас Украина более подготовлена к агрессии РФ.

"Мы не можем залезть в голову Владимиру Путину, но могу сказать следующее: у нас уже не та армия, которая была в 2014 году. Вы знаете, в каком состоянии россияне оставили нашу армию. А количество российской агентуры в Службе безопасности, Министерстве обороны была просто бешеной", - добавил Данилов.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что военная активизация России вблизи украинской границы связана с желанием "обратить на себя внимание".

Отметим, информация о стягивании Россией военных к украинской границе появилась на прошлой неделе. Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России началась контрольная проверка боевой готовности армии.

Как писало РБК-Украина, США призвали Россию объяснить свои намерения из-за стягивания войска к границе с Украиной.

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Новости Украины СНБОагрессия РФвойска РФ
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