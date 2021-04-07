RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Данілов про війська РФ біля кордонів України: росіяни ніколи їх звідти не прибирали

Автор: Ігор Литвиненко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація ніколи не прибирала свої війська від кордонів України. При цьому зараз дійсно процес стягування військ активізувався.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Давайте скажемо про те, що росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів", - заявив Данілов.

Він зазначив, що не можна сказати, з чим саме пов'язана активізація цього процесу, але зараз Україна більш підготовлена до агресії РФ.

"Ми не можемо залізти в голову Володимиру Путіну, але можу сказати наступне: у нас вже не та армія, яка була в 2014 році. Ви знаєте, в якому стані росіяни залишили нашу армію. А кількість російської агентури в Службі безпеки, Міністерстві оборони була просто шаленою", - додав Данілов.

Раніше віце-прем'єр Олексій Рєзніков заявив, що військова активізація Росії поблизу українського кордону пов'язана з бажанням "звернути на себе увагу".

Зазначимо, інформація про стягування Росією військових до української кордоні з'явилася минулого тижня. Вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії почалася контрольна перевірка бойової готовності армії.

Як повідомляло РБК-Україна, США закликали Росію пояснити свої наміри через стягування війська до кордону з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБОагресія РФвойска РФ
Читайте також
Це сигнал Україні та Заходу: Кулеба пояснив ескалацію агресії з боку Росії
Данілов назвав слово "Донбас" інструментом інформаційної війни
Прогноз погоди