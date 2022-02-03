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Данилов о военном возвращении Крыма: на сегодня это невозможно

Автор: Илона Свиридова

На сегодня военный сценарий возвращения оккупированного Крыма является невозможным. Но каким в будущем будет путь возвращения полуострова, зависит от многих факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире программы "Право на владу".

"У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело", - заявил он.

Напомним, на этой неделе российский президент Владимир Путин высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина якобы попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы будет готова отдать Донбасс, если Украина забудет про Крым.

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СНБОКрымАлексей Данилов