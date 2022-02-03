Данілов про військове повернення Криму: на сьогодні це неможливо

"У нас є наші стратегії, я радий, що Росія їх вивчає. Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом? На зараз у нас є стратегія повернути Крим. У який спосіб, чи буде це військовий шлях, будь-який інший шлях, - це залежить від багатьох факторів. На сьогоднішній день я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра або через рік, будемо дивитися, це не така проста справа", - заявив він.