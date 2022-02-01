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Путин боится, что Украина после вступления НАТО пойдет на силовое возвращение Крыма

Новина українською →
Москва, Вторник 01 февраля 2022 19:29
Путин боится, что Украина после вступления НАТО пойдет на силовое возвращение Крыма Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем. По его мнению, в этом случае РФ придется воевать со всем Альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

"Следующий шаг - это Украина, ее надо принять в НАТО. Внимательно послушайте, что я скажу. В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем", - сказал Путин.

Он добавил, что об этом публично не говорят, однако в документах это написано. Российский лидер предложил представить, что Украина вступила в НАТО и начала военную операцию в Крыму или на Донбассе.

"Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - подчеркнул Путин.

Напомним, в ходе пресс-конференции Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по "гарантиям безопасности" проигнорировали российские озабоченности.

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