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Данілов відповів, чи можливий повторний наступ росіян на Київ

Київ, Середа 21 лютого 2024 00:49
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Данілов відповів, чи можливий повторний наступ росіян на Київ Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, чи можуть росіяни здійснити повторний наступ до Києва.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наталі Мосейчук на YouTube .

Секретар РНБО сказав, що у росіян зараз не ті можливості, які були на лютий 2022 року.

"Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", - заявив Данілов.

Також Данилов торкнувся звернення росіян за допомогою до Ірану та КНДР.

"Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану", - сказав секретар РНБО.

Допомога Ірану та КНДР Росії

Іран постачав Росії дрони "Шахед" від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська ними атакують військову та цивільну інфраструктуру.

До речі, США запровадили санкції проти мережі з виробництва "Шахедів".

КНДР, своєю чергою, передає РФ ракети. Євросоюз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї.

Відомі випадки атаки цими ракетами в Україні.

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РНБО Олексій Данілов
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