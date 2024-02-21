Данілов відповів, чи можливий повторний наступ росіян на Київ
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, чи можуть росіяни здійснити повторний наступ до Києва.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наталі Мосейчук на YouTube .
Секретар РНБО сказав, що у росіян зараз не ті можливості, які були на лютий 2022 року.
"Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", - заявив Данілов.
Також Данилов торкнувся звернення росіян за допомогою до Ірану та КНДР.
"Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану", - сказав секретар РНБО.
Допомога Ірану та КНДР Росії
Іран постачав Росії дрони "Шахед" від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська ними атакують військову та цивільну інфраструктуру.
До речі, США запровадили санкції проти мережі з виробництва "Шахедів".
КНДР, своєю чергою, передає РФ ракети. Євросоюз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї.
Відомі випадки атаки цими ракетами в Україні.
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