Данилов ответил, возможно ли повторное наступление россиян на Киев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил, могут ли россияне осуществить повторное наступление в Киев.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наталье Мосейчук на YouTube .

Секретарь СНБО сказал, что у россиян сейчас не те возможности, которые были на февраль 2022 года.

"Не будет такого, что они здесь будут властвовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти 2 года войны мы повыбивали им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится", - заявил Данилов.

Также Данилов затронул обращение россиян за помощью в Иран и КНДР.

"Если бы они были способны, они бы не обращались в КНДР или Иран", - сказал секретарь СНБО.

Помощь Ирана и КНДР России

Иран поставлял России дроны "Шахед" с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска ими атакуют военную и гражданскую инфраструктуру.

К слову, США ввели санкции против сети по производству "Шахедов".

КНДР, в свою очередь, передает РФ ракеты. Евросоюз предложил ввести санкции против Северной Кореи.

Известны случаи атаки этими ракетами по Украине.