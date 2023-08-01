Данілов про вибухи в Криму та Москві: терористам не буде спокою, поки не покинуть Україну

На його думку, військові мають право використовувати виготовлену на території України зброю там, де вважають за необхідне.

"Ми не будемо давати спокою цим терористам, поки вони не покинуть територію нашої країни. Я можу сказати що час цих гауляйтерів доходить до кінця і вони будуть відповідати за всі ті злочини, які зробили спільно з путінськім режимом", - сказав Данілов.

Він зауважив, що Україні необхідна перемога і думати, що бойові дії будуть відбуватись тільки на нашій землі не варто. За його словами, атака безпілотників на будівлі в Москві є мовою символів.

"Все що пов'язано з Москвою, містом де приймається рішення вбивати наших громадян - має просто припинити існування," - підкреслив він.

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".

Детальніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останні кілька місяців в окупованому Криму регулярно лунають вибухи. В окремих випадках вони пов'язані з роботою українських військових, які завдають ударів по місцях скупчення росіян, їхньої техніки та складів з боєприпасами.

Наприклад, учора, 31 липня, серія вибухів пролунала у Сімферополі. Її деталі залишились невідомими.

Також ми писали, що 19 липня на полігоні в Криму було чути гучні вибухи. У мережі писали про "прильоти".

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