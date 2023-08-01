Данилов о взрывах в Севастополе: террористам не будет покоя, пока не покинут территорию Украины

Отвечая на вопрос о том, с чем связаны частые взрывы на территории оккупированного Крыма, Данилов ответил, что украинские военные имеют право использовать изготовленное на территории нашей страны оружие там, где считают необходимым.

"Я могу сказать, что время этих гауляйтеров доходит до конца и они будут отвечать за все те преступления, которые совершили совместно с путинским режимом. Мы не будем ни у кого спрашивать каким способом использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где считаем необходимым", - сказал Данилов.

Он отметил, что Украине необходима победа и думать, что боевые действия будут происходить только на нашей земле, не стоит. По его словам, атака беспилотников на здания в Москве является языком символов.

"Все что связано с Москвой, городом, где принимается решение убивать наших граждан - должно просто прекратить существование", - подчеркнул он.

Атака дронов на Москву.

В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".

Подробнее об этой атаке – читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что бизнес-центр "Москва-Сити" в российской столице подвергается атакам дронов второй раз за последние три дня. Ночью 30 июля дроны также ударили по "Москва-Сити", где располагаются офисы трех российских министерств.

Взрывы в Крыму

Напомним, последние несколько месяцев в оккупированном Крыму регулярно раздаются взрывы. В отдельных случаях они связаны с работой украинских военных, которые наносят удары по местам скопления россиян, их техники и складов с боеприпасами.

К примеру, вчера, 31 июля, серия взрывов прозвучала в Симферополе. Ее детали остались неизвестными.

Также мы писали, что 19 июля на полигоне в Крыму были слышны громкие взрывы. В сети писали о "прилетах".

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