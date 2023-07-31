У мережі повідомляють про гучні вибухи в окупованому Сімферополі

У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму сьогодні, 31 липня, повідомляють про серію гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Зазначається, що в місті пролунало щонайменше три дуже гучні вибухи.

"Що за вибухи в Сімферополі в районі центрального автовокзалу", - йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомили, що біля сьомої лікарні було чутно вибух.

"Чути вибух, 4 рази, причому досить гучно", - пишуть у Telegram.

Вибухи у Криму

У тимчасово підконтрольному російським окупантам Криму останнім часом значно побільшало вибухів. Вони зазвичай відбуваються на військових об'єктах загарбників, складах боєприпасів, об'єктах логістики тощо.

Нагадаємо, вранці 24 липня в селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. У РФ заявили про нібито "атаку безпілотників".

Окупаційна "влада" Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі. Партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс".