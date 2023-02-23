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Данілов про вибухи у Маріуполі: відстань для нас великого значення вже не має

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 20:14
Данілов про вибухи у Маріуполі: відстань для нас великого значення вже не має Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для України зараз уже не має великого значення відстань до ворога для завдання ударів. Це стосується, зокрема, і Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Його попросили прокоментувати вибухи, які лунають останні кілька днів у Маріуполі.

"Періодично (у Маріуполі - ред.) відбувається те, що має відбуватися - наші військові знищують російських терористів, які вторглися до нашого міста під назвою Маріуполь", - наголосив Данілов.

За його словами, такі удари по росіянах відбуватимуться не лише у Маріуполі, а й у всіх містах, які тимчасово перебувають під окупацією. Це продовжуватиметься, доки ворог звідти не піде.

"І відстань, повірте, вже на сьогоднішній день для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішки більше", - додав Данілов.

Варто зауважити, що Маріуполь знаходиться на відстані близько 80 км від лінії фронту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Маріуполі сьогодні, 23 лютого, вранці було чути вибухи. Попередньо є попадання на місцевому заводі.

Також ми писали, що за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, 22 лютого українські військові за допомогою атаки знищили склади з паливом росіян.

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