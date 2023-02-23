Данілов про вибухи у Маріуполі: відстань для нас великого значення вже не має

Для України зараз уже не має великого значення відстань до ворога для завдання ударів. Це стосується, зокрема, і Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Його попросили прокоментувати вибухи, які лунають останні кілька днів у Маріуполі.

"Періодично (у Маріуполі - ред.) відбувається те, що має відбуватися - наші військові знищують російських терористів, які вторглися до нашого міста під назвою Маріуполь", - наголосив Данілов.

За його словами, такі удари по росіянах відбуватимуться не лише у Маріуполі, а й у всіх містах, які тимчасово перебувають під окупацією. Це продовжуватиметься, доки ворог звідти не піде.

"І відстань, повірте, вже на сьогоднішній день для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішки більше", - додав Данілов.

Варто зауважити, що Маріуполь знаходиться на відстані близько 80 км від лінії фронту.