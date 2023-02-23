Данилов о взрывах в Мариуполе: расстояние для нас большого значения уже не имеет

Для Украины сейчас уже не имеет большого значения расстояние до врага для нанесения по нему ударов. Это касается, в том числе, и Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Его попросили прокомментировать взрывы, которые раздаются последние несколько дней в Мариуполе.

"Периодически (в Мариуполе - ред.) происходит то, что должно происходить - наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш город под названием Мариуполь", - подчеркнул Данилов.

По его словам, такие удары по россиянам будут происходить не только в Мариуполе, но и во всех городах, которые временно находятся под оккупацией. Это будет продолжаться, пока враг оттуда не уйдет.

"И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли немножечко больше", - добавил Данилов.

Стоит заметить, что Мариуполь находится на расстоянии около 80 километров от линии фронта.