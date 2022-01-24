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Данилов о вероятности полномасштабного наступления России: это невозможно даже физически

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Киев, Понедельник 24 января 2022 20:02
Данилов о вероятности полномасштабного наступления России: это невозможно даже физически Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал физически невозможным вторжение России в Украину. По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для полномасштабного российского наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседания СНБО.

"Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении. Это невозможно сделать даже физически", - сказал Данилов.

Напомним, в ходе брифинга Данилов высказался относительно слухов о возможном вторжении России в Украину.

Отметим, секретарь СНБО допустил возможность точечных ударов по России в случае вторжения в Украину.

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СНБО Российская Федерация Алексей Данилов
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