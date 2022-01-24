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Данілов про ймовірність повномасштабного наступу Росії: це неможливо навіть фізично

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 20:02
Данілов про ймовірність повномасштабного наступу Росії: це неможливо навіть фізично Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач / РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав фізично неможливим вторгнення Росії в Україну. За його словами, на сьогодні немає ніяких підстав для повномасштабного російського наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО.

"Ми не бачимо на сьогодні ніяких підстав, щоб були твердження про повномасштабний наступ. Це неможливо зробити навіть фізично", - сказав Данілов.

Нагадаємо, під час брифінгу Данілов висловився щодо чуток про можливе вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, секретар РНБО припустився можливості точкових ударів по Росії у разі вторгнення в Україну.

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РНБО Російська Федерація Олексій Данілов
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