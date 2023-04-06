Данілов: Україна обміняла частину шпигунів з УПЦ МП на полонених захисників

Україна задіяла в обміні полоненими з Росією представників розвідки країни-агресора з УПЦ МП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Укрінформу".
"У цій інституції (УПЦ МП - ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати", - зазначив Данілов.
Він додав, що Росія впливала на Україну не лише за допомогою релігійних організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі. Секретар РНБО запевнив, що Служба безпеки України бореться із такими діями країни-агресора.
Нагадаємо, митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру в виправданні збройної агресії проти України. Його вже розмістили під домашній арешт.
Також ми писали, що ще минулого року омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про готовність України обмінювати священиків УПЦ МП на військових у російському полоні.
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