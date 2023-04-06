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Данилов: Украина обменяла часть шпионов из УПЦ МП на пленных защитников

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина задействовала в обмене пленными с Россией представителей разведки страны-агрессора из УПЦ МП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"В этой институции (УПЦ МП - ред.) было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества Российской Федерации. Часть из них мы уже поменяли на наших пленных. Это факты, которые украинцы должно знать", - отметил Данилов.

Он добавил, что Россия влияла на Украину не только при помощи религиозных организаций, но и через агентурную сеть, которая продолжает работать в государстве. Секретарь СНБО заверил, что Служба безопасности Украины борется с такими действиями страны-агрессора.

Напомним, митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии против Украины. Его уже поместили под домашний арест.

Также мы писали, что еще в прошлом году омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о готовности Украины обменивать священников УПЦ МП на военных в российском плену.

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УПЦ МПОбмен пленнымиВойна России против Украины