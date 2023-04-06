Данилов: Украина обменяла часть шпионов из УПЦ МП на пленных защитников

Украина задействовала в обмене пленными с Россией представителей разведки страны-агрессора из УПЦ МП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Укринформу".
"В этой институции (УПЦ МП - ред.) было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества Российской Федерации. Часть из них мы уже поменяли на наших пленных. Это факты, которые украинцы должно знать", - отметил Данилов.
Он добавил, что Россия влияла на Украину не только при помощи религиозных организаций, но и через агентурную сеть, которая продолжает работать в государстве. Секретарь СНБО заверил, что Служба безопасности Украины борется с такими действиями страны-агрессора.
Напомним, митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии против Украины. Его уже поместили под домашний арест.
Также мы писали, что еще в прошлом году омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о готовности Украины обменивать священников УПЦ МП на военных в российском плену.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.