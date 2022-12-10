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Омбудсмен оцінив можливість обміну представників УПЦ МП на полонених українців

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Київ, Субота 10 грудня 2022 12:50
Омбудсмен оцінив можливість обміну представників УПЦ МП на полонених українців Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro lubinets)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні готові розглядати обмін будь-якого росіянина задля повернення українців додому. Але саме в рамках обміну мова може йти тільки про військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не хотів би загострювати питання саме на представниках як церкви. Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв. Ми можемо міняти тільки військовополонених", - зазначив Лубінець.

За його словами, цивільних Україна може відпускати тільки в рамках, можливо, якихось "взаємних зобов’язань".

"Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити", - підсумував Лубінець.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці допустили, що затриманих священнослужителів УПЦ МП за співпрацю з ворогом можуть долучити до обмінного фонду. Як це було з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

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УПЦ МП Обмін полоненими Дмитро Лубінець
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