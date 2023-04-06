Данілов: Україна обміняла частину шпигунів з УПЦ МП на полонених захисників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю " Укрінформу ".

"У цій інституції (УПЦ МП - ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати", - зазначив Данілов.

Він додав, що Росія впливала на Україну не лише за допомогою релігійних організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі. Секретар РНБО запевнив, що Служба безпеки України бореться із такими діями країни-агресора.