Данілов: Україна має право на удари по території РФ зброєю власного виробництва

Чиновник наголошує, що якщо країна-агресор розгорнула проти України величезну військову кампанію, і через російські атаки в нашій державі гинуть цивільні, у тому числі й діти, то "які мають бути табу?"

Секретар РНБО звернув увагу на домовленості української сторони з країнами-партнерами не застосовувати їхнє озброєння по території Росії. Це необхідно, щоб партнерів не звинувачували нібито у причетності до війни РФ проти України.

Проте, зазначає Данілов, ця заборона не стосується зброї українського виробництва.

"Хочу сказати, що у нас є певні досягнення в цьому. Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів - це речі, які мають дуже обмежена кількість країн", - заявив чиновник.

Також Данілов додав, що подібні розробки "на відмінно" виконують бойові завдання.

Українські морські безпілотники

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони, зокрема, мають допомогти військовим ЗСУ захистити морську акваторію.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зауважив, що такі дрони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Глава Міноборони Олексій Резніков додав, що Україні потрібні морські дрони, щоб атакувати флот РФ, і таким чином захищати цивільні об'єкти.

Нещодавно, наприкінці липня, на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.