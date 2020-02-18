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Данилов: украинская сторона имеет право отвечать на провокации боевиков ответным огнем

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 13:20
Данилов: украинская сторона имеет право отвечать на провокации боевиков ответным огнем
Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данилов прокомментировал эскалацию на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имеет право отвечать на провокации боевиков на Донбассе ответным огнем. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Данилов прокомментировал эскалацию на Донбассе и заявил, что украинская сторона имеет право отвечать на провокации соответствующим огнем.

Ранее Данилов назвал главные вопросы сегодняшнего заседания СНБО.

В частности, на заседании обсудили наступление боевиков на Донбассе и ситуацию с коронавирусом.

"Было 4 ключевых вопроса: доклад Хомчака (начальник Генштаба, - ред.) по событиям, которые были утром; вопрос относительно коронавируса; утверждение стратегии нацбезопасности Украины; основные показатели государственного оборонного заказа на 2020", - уточнил он.

Сегодня утром украинские военные сообщили, что боевики атаковали позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирает СНБО.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что на Донбассе из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.

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