Данілов: українська сторона має право відповідати на провокації бойовиків відповідним вогнем

Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Данілов прокоментував ескалацію на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українська сторона має право відповідати на провокації бойовиків на Донбасі відповідним вогнем. Про це він сказав під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Данілов прокоментував ескалацію на Донбасі і заявив, що українська сторона має право відповідати на провокації відповідним вогнем.

Раніше Данілов назвав головні питання сьогоднішнього засідання РНБО.

Зокрема, на засіданні обговорили наступ бойовиків на Донбасі та ситуацію з коронавірусом.

"Було 4 ключові питання: доповідь Хомчака (начальник Генштабу, - ред.) по подіям, які були зранку; питання щодо коронавірусу; затвердження стратегії нацбезпеки України; основні показники державного оборонного замовлення на 2020", - уточнив він.

Сьогодні вранці українські військові повідомили, що бойовики атакували позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент України Володимир Зеленський збирає РНБО.

За словами президента України Володимира Зеленського, після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових.

В свою чергу начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що на Донбасі із трьох ділянок розведення бувають провокації тільки в Петрівському. По Золотому не було жодних проблем з моменту розведення.