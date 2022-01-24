Данілов про загрозу захоплення Харкова: ми нічого здавати не збираємося

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Харків, як і будь-яке інше місто, ніхто здавати не збирається в разі вторгнення РФ. Слова президента України Володимира Зеленського про це пересмикнули.

"Президент говорив, що в разі нападу (Росії - ред.) відсіч буде надано, але майте на увазі, що це буде велика війна, ми нічого здавати не збираємося. Про це говорив наш президент", - сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що слова Зеленського про можливе захоплення російськими військами Харкова пересмикнули і використовували для хайпу. Він додав, що загроза окупації будь-якого українського міста зберігається, поки існує Росія.

"Це буває, коли чіпляються за слово, роздувають і починають з цього робити певний хайп. Я до цього спокійно ставлюся. Я більш ніж упевнений, що харків'яни, львів'яни, одесити, всі наші міста будуть захищені. Вони були, є і будуть українськими". - додав секретар РНБО.