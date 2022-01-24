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Данілов про загрозу захоплення Харкова: ми нічого здавати не збираємося

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 18:33
Данілов про загрозу захоплення Харкова: ми нічого здавати не збираємося Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Харків, як і будь-яке інше місто, ніхто здавати не збирається в разі вторгнення РФ. Слова президента України Володимира Зеленського про це пересмикнули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.

"Президент говорив, що в разі нападу (Росії - ред.) відсіч буде надано, але майте на увазі, що це буде велика війна, ми нічого здавати не збираємося. Про це говорив наш президент", - сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що слова Зеленського про можливе захоплення російськими військами Харкова пересмикнули і використовували для хайпу. Він додав, що загроза окупації будь-якого українського міста зберігається, поки існує Росія.

"Це буває, коли чіпляються за слово, роздувають і починають з цього робити певний хайп. Я до цього спокійно ставлюся. Я більш ніж упевнений, що харків'яни, львів'яни, одесити, всі наші міста будуть захищені. Вони були, є і будуть українськими". - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський назвав один з можливих сценаріїв вторгнення Росії і допустив можливість окупації Харкова.

Зазначимо, напередодні в Службі безпеки України заявили, що на сьогодні загрози для захоплення Харкова немає.

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РНБО Харків Олексій Данілов
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