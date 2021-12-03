UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов об угрозе вторжения России: они здесь никогда не победят, их никто не ждет

Автор: Сергей Пышкин

Украина никоим образом не допустит повторения ситуации 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов не верит в победу Российской Федерации в случае ее вторжения в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметил Данилов, украинская армия способна дать агрессору адекватный отпор.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и в дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины.

"Залог победы - это не только мощная военная компонента. Когда сопротивление будет оказывать все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - отметил Данилов.

В то же время Данилов акцентировал на важности международного единства для недопущения дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция Тобиасом Тибергом, последний отметил, что его страна, со своей стороны и в дальнейшем будет поддерживать целостность, а такжесуверенитет Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, выросло ли количество добровольцев на фоне угрозы вторжения России.

Также секретарь СНБО Данилов отметил, что в Украине важно завершить в сжатые сроки создание территориальной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов