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Угроза вторжения России. В терробороне Киева рассказали, выросло ли число добровольцев

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 ноября 2021 14:33
Угроза вторжения России. В терробороне Киева рассказали, выросло ли число добровольцев Фото: украинские военные (president gov ua)
Автор: Олег Черныш

На фоне информации о возможном вторжении России в Украину выросло число добровольцев в территориальной обороне Киева. Очередной всплеск желающих попасть в "партизанские отряды" ожидается с 1 января.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией".

Как рассказал командира взвода 130-го батальона терробороны Киева Денис Семирог-Орлик, информация о вторжении России помогает ему в наборе новобранцев в свой батальон.

"Всегда, когда идет нагнетание в СМИ и растет информация о внешней угрозе, одновременно увеличивается поток обращений от желающих попасть к нам (в терроборону, - ред.). Я веду FB-страничку террбата, только за сегодня было 25 обращений и три раза разговаривал с добровольцами по телефону. Как только что-то начинается, так народ сразу вспоминает, что Родину надо защищать", - отметил боец.

По его словам, в его батальоне уже 125 резервистов, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины. А с 1 января, когда закон о национальном сопротивлении вступит в силу, он прогнозирует новый всплеск желающих записаться в "партизанскую армию".

Отметим, на данный момент в Украине созданы 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре, до середины следующего года их необходимо будет переформатировать и доукомплектовать. Планируется, что всего в территориальной обороне будут около 80 тысяч "резервных" бойцов плюс еще 10 тысяч офицеров-контрактников.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал РБК-Украина, что Российская Федерация может решиться на вторжение зимой, потому что у нее есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в начале 2015 года.

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