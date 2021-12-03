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Данілов про загрозу вторгнення Росії: вони тут ніколи не переможуть, їх ніхто не чекає

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П'ятниця 03 грудня 2021 18:51
Данілов про загрозу вторгнення Росії: вони тут ніколи не переможуть, їх ніхто не чекає Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна жодним чином не допустить повторення ситуації 2014 року. Секретар РНБО Олексій Данілов заперечує перемогу Російської Федерації у разі її вторгнення в країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.

Як відзначив Данілов, українська армія спроможна дати агресору адекватну відсіч.

"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - заявив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України.

"Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - відзначив Данілов.

Водночас Данілов наголосив на важливості міжнародної єдності для недопущення подальшої агресії з боку Російської Федерації.

Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція Тобіасом Тибергом, останній зауважив, що його країна, зі свого боку, й надалі підтримуватиме цілісність та суверенітет України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чи зросла кількість добровольців на тлі загрози вторгнення Росії.

Також, секретар РНБО Данілов наголосив на тому, що в Україні важливо завершити в стислі терміни створення територіальної оборони.

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РНБО Олексій Данілов
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