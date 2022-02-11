Данилов об угрозе вторжения РФ: не понимаю, зачем россиянам эти хлопоты
Секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения России в Украину. В частности, он не понимает, "зачем россиянам эти хлопоты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Харьков обязательно будет защищен в случае российского нашествия. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "Наша страна". Нам чужое не нужно, но и свое отдавать не будем. Они знают, что мы будем воевать за свое... Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно", - отметил он.
Напомним, ранее Данилов говорил, что имеется четко прописанная процедура действий властей на случай вторжения России в Украину.
По его словам, Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения, а Российская Федерация может совершить провокацию "в любой момент".