Данилов об угрозе вторжения РФ: не понимаю, зачем россиянам эти хлопоты

"Харьков обязательно будет защищен в случае российского нашествия. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "Наша страна". Нам чужое не нужно, но и свое отдавать не будем. Они знают, что мы будем воевать за свое... Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно", - отметил он.