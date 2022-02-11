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Данилов об угрозе вторжения РФ: не понимаю, зачем россиянам эти хлопоты

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Харьков, Пятница 11 февраля 2022 19:36
Данилов об угрозе вторжения РФ: не понимаю, зачем россиянам эти хлопоты Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения России в Украину. В частности, он не понимает, "зачем россиянам эти хлопоты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Харьков обязательно будет защищен в случае российского нашествия. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "Наша страна". Нам чужое не нужно, но и свое отдавать не будем. Они знают, что мы будем воевать за свое... Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно", - отметил он.

Напомним, ранее Данилов говорил, что имеется четко прописанная процедура действий властей на случай вторжения России в Украину.

По его словам, Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения, а Российская Федерация может совершить провокацию "в любой момент".

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СНБО Алексей Данилов Вторжение России в Украину
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