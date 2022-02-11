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Данілов про загрозу вторгнення РФ: не розумію, навіщо росіянам цей клопіт

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 19:36
Данілов про загрозу вторгнення РФ: не розумію, навіщо росіянам цей клопіт Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Секретар національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував загрозу вторгнення Росії до України. Зокрема, він не розуміє, "навіщо росіянам цей клопіт".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Харків обов'язково буде захищений у разі російської навали. Мені тільки не зрозуміло, навіщо росіянам цей клопіт під назвою "Наша країна". Нам чуже не потрібно, але й своє не віддаватимемо. Вони знають, що ми воюватимемо за своє... Наші чоловіки та жінки захищатимуть нашу країну, сил та коштів сьогодні достатньо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Данілов говорив, що є чітко прописана процедура дій влади на випадок вторгнення Росії до України.

За його словами, Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення, а Російська Федерація може здійснити провокацію "у будь-який момент".

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РНБО Олексій Данілов Вторгнення Росії до України
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