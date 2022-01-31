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"Есть четкая процедура". Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 23:30
"Есть четкая процедура". Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России в Украину. Он заверил, что на такой случай имеется четко прописанная процедура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в ток-шоу "Свобода слова".

"Имеется четко прописанная процедура на такой случай. В случае агрессии собирается СНБО, сразу президенту предлагается подписать такой указ (имеется в виду введение "особого периода" - ред.), который Верховная рада в течение 48 часов должна утвердить, сразу военные начинают действовать так, как считают необходимым", - заявил он.

Данилов добавил, что СНБО "в прошлом году принял план обороны Украины, там прописано, кто чем должен заниматься".

Ранее мы писали, что в СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной.

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СНБО Алексей Данилов
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