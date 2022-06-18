Данілов про загрозу ядерного удару по Україні: ми готові до будь-якого сценарію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова для The Globe and Mail .

"Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Данілов заявив, що Україна готується до порушення Росією нових правил, включаючи використання хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.

Російська армія продовжує повільно просуватися на сході, а президент Росії Володимир Путін все ще має намір завоювати більше українських територій.

Як повідомлялося раніше, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає, що перемога України не призведе до ядерної війни.

Крім того, Путін заявив, що РФ не погрожує ядерною зброєю, але може її застосувати для захисту суверенітету країни.