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Данилов о требованиях России к НАТО: добилась того, чего хотела

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Среда 29 декабря 2021 16:13
Данилов о требованиях России к НАТО: добилась того, чего хотела Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти России добились того, чего хотели. В частности, прямых переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

"Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события", - заявил он.

Напомним, ранее в Белом доме назвали дату переговоров с Россией. Переговоры назначили на 10 января.

Добавим, что 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину.

Кроме того, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

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Алексей Данилов Российская Федерация НАТО Соединенные Штаты Америки
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