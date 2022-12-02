Данілов про таємну допомогу Україні від партнерів: росіяни навіть не уявляють

Росія не уявляє нічого про ту допомогу, яку надають Україні її партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі програми "Є питання".

Данілов підкреслив, що не про всю допомогу наразі можна розповідати. Прийде час. І тоді, якщо країни скажуть, що можна публічно говорити про ту допомогу, то й Україна розповість.

"Я можу сказати, що росіяни навіть не уявляють, що їх чекає після нашої перемоги, коли почують про зброю, яку дають нам наші партнери", - зазначив секретар РНБО.