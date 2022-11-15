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Данілов порадив Кремлю виконати 10 умов Зеленського, бо позиція може бути і жорсткіша

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 13:21
Данілов порадив Кремлю виконати 10 умов Зеленського, бо позиція може бути і жорсткіша Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов радить Кремлю якнайшвидше виконати усі десять умов президента Володимира Зеленського. Бо позиція може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова у Twitter.

"Росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України", - написав він.

Данілов висловив впевненість, що "мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив лідерам "Великої двадцятки" українські пропозиції з 10 пунктів, які мають зупинити російську агресію та гарантувати Україні безпеку.

Серед них виведення російських військ з території України і припинення бойових дій, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та виплата репарацій.

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