Данилов о тайной помощи Украине от партнеров: россияне даже не представляют
Россия не представляет ничего о помощи, которую оказывают Украине ее партнеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире программы "Есть вопросы".
Данилов подчеркнул, что не обо всей помощи пока можно рассказывать. Придет время. И тогда, если страны скажут, что можно публично говорить о той помощи, то и Украина расскажет.
"Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы, когда услышат об оружии, которое дают нам наши партнеры", - отметил секретарь СНБО.
Недавно РБК-Украина сообщало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов посоветовал Кремлю как можно быстрее выполнить все десять условий президента Владимира Зеленского.
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