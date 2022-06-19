Данилов сравнил потери Украины и России в войне

От начала полномасштабной войны Украина понесла гораздо меньше потерь среди своих военных, чем российская армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова для The Globe and Mail.

"Ситуация на линии фронта напряженная, сложная, и я не из тех, который считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они стащили их сюда...У них есть преимущество в артиллерии и тяжелой технике. Это не пугает наших воинов. Мы удержим свои позиции. Время от времени мы осуществляем контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", - заявил Данилов.

В то же время он отказался говорить сколько именно военных Украина потеряла с начала полномасштабной войны, но подчеркнул, что эта цифра у нас "намного меньше чем у врага".

Напомним, недавно секретарь СНБО опроверг заявления некоторых спикеров о "1000 погибших" украинских военных ежедневно.

Стоит отметить, что с начала вторжения 24 февраля РФ уже потеряла в Украине около 33 350 военных убитыми.

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