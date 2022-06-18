Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации

Некоторые деятели рассказывают, что Украина теряет на фронте ежедневно до 1000 военных. Однако они не имеют доступа к такой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Ліга.net".

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут - ред.). Кое-кто вообще о 1000 заявил... у них нет возможности получить такую информацию", - заявил Данилов.

Он добавил, что не знает, чем эти заявления могут быть спровоцированы, но отметил, что "надо отвечать за свои слова".

"И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что ежедневно на Донбассе гибнут или получают ранения до 1000 украинских военных. При этом от 200 до 500 человек погибает.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Newshour BBC World Service заявил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 людей каждый день.

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