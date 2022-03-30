Данилов сообщил, куда Россия перебрасывает подразделения из Киевской и Черниговской областей

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковский и донецкии направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире телемарафона.
По его словам, часть оккупантов, которые были на черниговском и на киевском направлении, появляется на харьковском и донецком.
"Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы иметь попытку усилить давление на наших ребят и девушек, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.
Также он призвал не делать выводов из заявлений России о снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. К тому же не стоит считать, что враг окончательно отступает.
Ранее мы сообщали, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей.
Также мы писали, что российские оккупанты имеют существенные проблемы с техникой и несут значительные потери.
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