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Данілов повідомив, куди Росія перекидає підрозділи з Київської та Чернігівської областей

Секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина підрозділів, які Росія відводить з Київської й Чернігівської областей, передислоковані на харківський і донецький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі телемарафону.

За його словами, частина окупантів, які були на чернігівському і на київському напрямку, з’являється на харківському і донецькому.

"Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях", - сказав Данілов.

Також він закликав не робити висновків із заяв Росії про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямках. До того ж не варто вважати, що ворог остаточно відступає.

Раніше ми повідомляли, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей.

Також ми писали, що російські окупанти мають суттєві проблеми з технікою та зазнають значних втрат.

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