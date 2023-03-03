Данілов про ситуацію у Бахмуті: складна, але контрольована
Українські військові продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області. Ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався", - наголосив він.
Данілов зазначив, що саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.
"Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована", - додав він.
Нагадаємо, українські військові продовжують відбивати атаки окупантів під Бахмутом та знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
"Холодноярівці" у Бахмуті показали, як працюють по окупантах з міномета французького виробництва.
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