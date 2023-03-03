Данилов о ситуации в Бахмуте: сложная, но контролируемая

Украинские военные продолжают защищать город Бахмут в Донецкой области. Ситуация там сложная, но контролируемая ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Ситуация сложная, но это наша земля и мы должны ее защищать. Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался", - подчеркнул он.

Данилов отметил, что именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои и ежедневно погибает огромное количество российских солдатов.

"Ситуация крайне сложная, непростая, но еще раз подчеркиваю, военные понимают, что им нужно делать. Ситуация сложная, но контролируемая", – добавил он.