Данилов о ситуации в Бахмуте: сложная, но контролируемая
Украинские военные продолжают защищать город Бахмут в Донецкой области. Ситуация там сложная, но контролируемая ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Ситуация сложная, но это наша земля и мы должны ее защищать. Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался", - подчеркнул он.
Данилов отметил, что именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои и ежедневно погибает огромное количество российских солдатов.
"Ситуация крайне сложная, непростая, но еще раз подчеркиваю, военные понимают, что им нужно делать. Ситуация сложная, но контролируемая", – добавил он.
Напомним, украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов под Бахмутом и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
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