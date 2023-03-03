"Холодноярівці" показали, як працюють по окупантах з французького міномета у Бахмуті
Фото: "Холодноярівці" показали фото з Бахмута (facebook.com AFUkraine)
Сьогодні, 3 березня, "Холодноярівці" у Бахмуті показали, як працюють по окупантах з міномета французького виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили України.
"Бійці 93-ї бригади Холодний Яр б'ють по російським окупаційним військам", - повідомили в ЗСУ.
Фото: "Холодноярівці" показали фото з Бахмута (facebook.com AFUkraine)
Вони також розповіли, що для атаки "Холодноярівці" використовують міномети MO-120-RT французького виробництва.
Місто Бахмут на Донеччині вже кілька тижнів є епіцентром воєнних дій. Про те, що відбувається на цьому напрямі можете дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.
Раніше боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" також розповів про ситуацію в Бахмуті.
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