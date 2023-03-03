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"Холодноярівці" показали, як працюють по окупантах з французького міномета у Бахмуті

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Бахмут, П'ятниця 03 березня 2023 16:41
"Холодноярівці" показали, як працюють по окупантах з французького міномета у Бахмуті Фото: "Холодноярівці" показали фото з Бахмута (facebook.com AFUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 березня, "Холодноярівці" у Бахмуті показали, як працюють по окупантах з міномета французького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили України.

"Бійці 93-ї бригади Холодний Яр б'ють по російським окупаційним військам", - повідомили в ЗСУ.

Фото: "Холодноярівці" показали фото з Бахмута (facebook.com AFUkraine)

Вони також розповіли, що для атаки "Холодноярівці" використовують міномети MO-120-RT французького виробництва.

Місто Бахмут на Донеччині вже кілька тижнів є епіцентром воєнних дій. Про те, що відбувається на цьому напрямі можете дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.

Раніше боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" також розповів про ситуацію в Бахмуті.

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