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Данилов считает выдачу паспортов России в ОРДЛО причиной для пересмотра "Минска"

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о необходимости пересмотра минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, пересмотреть "Минск" нужно из-за паспортизации в ОРДЛО.

Об этом речь шла на брифинге Данилова после заседания СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что Россия отказывается выполнять свою часть договоренностей по Донбассу, более того не признает себя стороной конфликта.

"Более того, в вопросе выполнения минских соглашений есть понимание, что в том виде в котором они есть, они не могут быть выполнены, потому что произошло много вещей... Это (выдача паспортов в ОРДЛО - ред.) очень фундаментальная вещь именно в изменении условий, которые сегодня происходят. Это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", - сказал он.

Данилов добавил, что он не видит возможности проведения выборов в ОРДЛО, поскольку там очень большая часть населения уже имеет паспорта РФ.

Напомним, Данилов также рассказал, что российские паспорта получили уже более 630 тысяч жителей ОРДЛО.

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