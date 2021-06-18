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Паспорта России получили более 630 тысяч жителей ОРДЛО, - Данилов

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Пятница 18 июня 2021 21:26
Паспорта России получили более 630 тысяч жителей ОРДЛО, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В настоящее время Российская Федерация незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО. Такие действия РФ ставят под вопрос проведение выборов на Донбассе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"630 тысяч паспортов, Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия (гражданам ОРДЛО - ред.) - это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", - заявил Данилов.

По его словам, когда у людей на Донбассе есть российские паспорта, проводить там украинские выборы было бы достаточно странно.

Напомним, в начале мая в России заявляли, что российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса. В то же время почти 2 тысячам украинцев отказали в получении российского гражданства.

Добавим, недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба упрекнул международных партнеров за российскую паспортизацию на Донбассе. По его мнению, более жесткая реакция могла бы затормозить этот процесс.

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