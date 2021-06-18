RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов вважає видачу паспортів Росії в ОРДЛО причиною для перегляду "Мінська"

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про необхідність перегляду мінських домовленостей щодо урегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, переглянути "Мінськ" потрібно через паспортизацію в ОРДЛО.

Про це йшлося на брифінгу Данілова після засідання РНБО.

Секретар РНБО зазначив, що Росія відмовляється виконувати свою частину домовленостей щодо Донбасу, ба більше не визнає себе стороною конфлікту.

"Більш того, у питанні виконання мінських угод є розуміння, що в тому вигляді в якому вони є, вони не можуть бути виконані, бо сталося багато речей... Це (видача паспортів в ОРДЛО - ред.) дуже фундаментальна річ саме у зміні умов, які сьогодні відбуваються. Це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", - сказав він.

Данілов додав, що він не бачить можливості проведення виборів в ОРДЛО, оскільки там дуже велика частина населення вже має паспорти РФ.

Нагадаємо, Данілов також розповів, що російські паспорти отримали вже понад 630 тисяч мешканців ОРДЛО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ДаніловОРДЛОпаспортДонбасмінські угоди