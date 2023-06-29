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Данілов про саміт у Вільнюсі: очікуємо максимальну конкретику в стилі "анти-Будапешту"

Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі максимальної конкретики в стилі "анти-Будапешту". У світі неможливо встановити стабільність без розв'язання безпекових питань України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

Як відзначив Данілов, "Будапештський меморандум" 1994 року й Бухарестський саміт НАТО у 2008-му році були послідовними кроками до заохочення російського повномасштабного вторгнення на територію України. Водночас третя помилка може бути вже критичною.

"Доведено історією - без розв'язання безпекових питань України неможлива світова стабільність. Від майбутнього Вільнюського саміту очікуємо максимальну конкретику в стилі "анти-Будапешту", - додав Данілов.

Відзначимо, що Будапештський меморандум це міжнародна угода, яка була укладена між Україною, Британією, США та Росією щодо надання Києву гарантій у зв'язку з набуттям неядерного статусу.

Під час Бухарестського саміту НАТО на порядку денному стояли питання розширення Альянсу, шляхом приєднання до нього Хорватії, Албанії та Македонії, а також приєднання до плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі України та Грузії.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Минулого року Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Альянс неодноразово наголошував, що наша країна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Вже 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Київ, зі свого боку, очікує отримати від Альянсу сигнал та чіткий графік вступу. Як відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пріоритетом для Альянсу зараз є допомога Україні для перемоги у війні.

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