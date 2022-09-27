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Данілов розповів, що Україна згодна обговорювати з РФ. І порадив Кремлю поспішити

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Вівторок 27 вересня 2022 16:41
Данілов розповів, що Україна згодна обговорювати з РФ. І порадив Кремлю поспішити Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чим довше Росія відтягує перемовини з Україною щодо контрибуцій і репарацій, тим більшими будуть суми відшкодування збитків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини - тим гірші умови і більші суми", - написав він.

Данілов впевнений, що завдання зі звільнення України від загарбників і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі у відповідності до планів і графіків.

Раніше Данілов заявляв, що війну не можна "заморожувати", а її розв'язку не можна відкладати на майбутнє новими "мінськими угодами".

Секретар РНБО також зазначив, що перемога України у війні проти РФ буде нелегкою, але ця війна точно не триватиме роками.

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РНБО Олексій Данілов
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