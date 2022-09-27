Данілов розповів, що Україна згодна обговорювати з РФ. І порадив Кремлю поспішити
Чим довше Росія відтягує перемовини з Україною щодо контрибуцій і репарацій, тим більшими будуть суми відшкодування збитків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.
"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини - тим гірші умови і більші суми", - написав він.
Данілов впевнений, що завдання зі звільнення України від загарбників і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі у відповідності до планів і графіків.
Раніше Данілов заявляв, що війну не можна "заморожувати", а її розв'язку не можна відкладати на майбутнє новими "мінськими угодами".
Секретар РНБО також зазначив, що перемога України у війні проти РФ буде нелегкою, але ця війна точно не триватиме роками.
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