Данілов розповів, що Україна згодна обговорювати з РФ. І порадив Кремлю поспішити

Чим довше Росія відтягує перемовини з Україною щодо контрибуцій і репарацій, тим більшими будуть суми відшкодування збитків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини - тим гірші умови і більші суми", - написав він. Данілов впевнений, що завдання зі звільнення України від загарбників і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі у відповідності до планів і графіків.