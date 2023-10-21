Данілов розповів, коли ситуація на полі бою кардинально зміниться

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Kyodo News .

Він висловив упевненість, що "ситуація кардинально зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для зміцнення української ППО. При цьому Данілов визнав, що важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України.

"Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, ні про які переговори не може бути й мови", - заявив Данілов.

F-16 для України

Нідерланди і Данія очолили зусилля з навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Норвегія і Бельгія також зобов'язалися поставити Україні F-16, а 11 інших країн, включно зі США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти зараз проходять тренажерну підготовку на винищувачах F-16. При цьому вже за кілька тижнів вони можуть розпочати польоти з інструктором на реальних літаках.

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