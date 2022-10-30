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Данилов резко отреагировал на новую "причину" выхода России из "зерновой сделки"

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Киев, Воскресенье 30 октября 2022 19:36
Данилов резко отреагировал на новую "причину" выхода России из "зерновой сделки" Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Версия о запуске беспилотников, которые якобы "атаковали Севастопольскую бухту 29 октября", с борта торгового судна является параноидальным бредом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Параноидальный бред. Наверняка, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране (речь о войне - ред.). То, что они придумывают - параноидальные вещи", - подчеркнул Данилов.

По его словам, у оккупантов сейчас очень сложная ситуация, поэтому они пытаются придумать разные поводы для выхода из "зерновой сделки".

"У них каждый день какая-то новая "новелла", чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними стали считаться. Но можно ли считаться с террористами? Я не знаю", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

После этого в Минобороны РФ заявили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что беспилотники для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

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