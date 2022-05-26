Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену

К защитникам "Азовстали" не применяют насилия. Впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала .

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше - увидим, мы следим за этим процессом", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, по возможности власть будет принимать активное участие, а сейчас есть договоренность, чтобы не разглашать детали.

"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", - добавил он.

Данилов сообщил, вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.