ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 травня 2022 22:53
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні Фото: Олексій Данілов (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

До захисників "Азовсталі" не застосовують насильства. Згодом усіх бійців мають обміняти на полонених росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу.

"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив секретар РНБО.

За його словами, по можливості влада братиме активну участь, а зараз є домовленість, щоб не розголошувати деталі.

"Зараз ми молимося, щоб вони були живі та здорові", - додав він.

Данілов повідомив, питанням звільнення полонених "азовців" опікуються люди, які брали на себе такі гарантії.

Нагадаємо, днями командир полку "Азов" Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині і сказати, що українські військові з "Азовсталі" утримуються в "задовільних" умовах і до них не застосовується насильство.

Раніше ми повідомляли, "Азов" припинив оборону Маріуполя. Наказ надійшов від вищого військового керівництва.

А 17 травня автобуси з українськими військовими з "Азовсталі" прибули до тимчасово окупованої Оленівки, що у Донецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Війна в Україні
NEWS
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України