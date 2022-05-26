Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
До захисників "Азовсталі" не застосовують насильства. Згодом усіх бійців мають обміняти на полонених росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу.
"Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі - побачимо, ми стежимо за цим процесом", - заявив секретар РНБО.
За його словами, по можливості влада братиме активну участь, а зараз є домовленість, щоб не розголошувати деталі.
"Зараз ми молимося, щоб вони були живі та здорові", - додав він.
Данілов повідомив, питанням звільнення полонених "азовців" опікуються люди, які брали на себе такі гарантії.
Нагадаємо, днями командир полку "Азов" Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині і сказати, що українські військові з "Азовсталі" утримуються в "задовільних" умовах і до них не застосовується насильство.
Раніше ми повідомляли, "Азов" припинив оборону Маріуполя. Наказ надійшов від вищого військового керівництва.
А 17 травня автобуси з українськими військовими з "Азовсталі" прибули до тимчасово окупованої Оленівки, що у Донецькій області.