Данілов розповів, на якій меті можуть зупинитися українські військові
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що Збройні сили України зупиняться там, де закінчаться їхні інтереси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Данілова в інтерв'ю "Голос Америки".
"ВСУ зупиниться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. А інтереси ВСУ закінчаться там, де почнеться кінець російської недоімперії", - написав він.
За його словами, зараз завдання України полягає в тому, щоб відняти у Росії навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідні країни.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що однією з цілей нашої країни у війні проти РФ є повне виведення військ країни-агресора з окупованих територій.
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